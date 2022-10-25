Стало известно о насмешках саудовского принца над Байденом

Газета The Wall Street Journal пишет, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных беседах высмеивает президента США Джо Байдена из-за допускаемых лидером Белого дома оплошностей, а также ставит под сомнение его умственные способности.

В статье говорится, что принцу больше нравилось сотрудничать с предыдущим американским лидером — Дональдом Трампом .

Нынешний хозяин Белого дома разозлил наследного принца во время визита в Эр-Рияд в июле этого года. Бен Сальману не понравились слова Байдена о нарушении прав человека в Саудовской Аравии и гибели журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.