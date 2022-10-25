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20 минут назад

WSJ: саудовский кронпринц усомнился в умственных способностях Байдена

BFM.RUиещё 3

Газета The Wall Street Journal пишет, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных беседах высмеивает президента США Джо Байдена из-за допускаемых лидером Белого дома оплошностей, а также ставит под сомнение его умственные способности.

Стало известно о насмешках саудовского принца над Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В статье говорится, что принцу больше нравилось сотрудничать с предыдущим американским лидером — Дональдом Трампом.

Нынешний хозяин Белого дома разозлил наследного принца во время визита в Эр-Рияд в июле этого года. Бен Сальману не понравились слова Байдена о нарушении прав человека в Саудовской Аравии и гибели журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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