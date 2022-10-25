В США объяснили последствия прихода Трампа к власти для Украины

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14 минут назад

19FortyFive: Возвращение Трампа изменит политику США на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Возвращение Дональда Трампа на политическую арену может изменить нынешний курс Вашингтона по поддержке Украины, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

45-й президент США, отмечает автор, остается значимой силой в американской политике. Бывший американский лидер, считает Фарли, «имел дружественные отношения» с Владимиром Путиным, и его внешняя политика по-прежнему контрастирует с мнениями многих внутри самой Республиканской партии, передает РИА «Новости» содержание публикации.

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При этом Фарли предупреждает, что если судебные иски против Трампа возымеют успех, то экс-президент, скорее всего, не будет участвовать в выборах 2024 года. Однако если Трамп выиграет дела, тогда все возможно, считает автор.

В статье говорится, что в настоящее время в американской политике сложился непривычный внешнеполитический консенсус. Для большинства кандидатов нет смысла вкраплять внешнеполитическую повестку в свою программу, однако в 2024 году все это может резко измениться, резюмирует Фарли.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента. Он также призывал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой.

В мире,Роберт Фарли,Дональд Трамп,Владимир Путин,Республиканская партия США,
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