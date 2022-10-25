В США объяснили последствия прихода Трампа к власти для Украины

Возвращение Дональда Трампа на политическую арену может изменить нынешний курс Вашингтона по поддержке Украины, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

45-й президент США, отмечает автор, остается значимой силой в американской политике. Бывший американский лидер, считает Фарли, «имел дружественные отношения» с Владимиром Путиным, и его внешняя политика по-прежнему контрастирует с мнениями многих внутри самой Республиканской партии, передает РИА «Новости» содержание публикации.

При этом Фарли предупреждает, что если судебные иски против Трампа возымеют успех, то экс-президент, скорее всего, не будет участвовать в выборах 2024 года. Однако если Трамп выиграет дела, тогда все возможно, считает автор.

В статье говорится, что в настоящее время в американской политике сложился непривычный внешнеполитический консенсус. Для большинства кандидатов нет смысла вкраплять внешнеполитическую повестку в свою программу, однако в 2024 году все это может резко измениться, резюмирует Фарли.