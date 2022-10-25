В предсказавшем СВО американском сериале предугадан сценарий окончания конфликта

Американский сериал под названием «Мадам госсекретарь», который ранее предсказал проведение спецоперации, описывает возможный финал СВО. По сюжету, русским возвращают украинские территории, а также с них снимают все санкции.

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«Авторы сериала <…> смоделировали один из вариантов прекращения конфликта. По сюжету Запад предложил Россию сделку. Русским вернут территории от Харькова до Одессы и снимут с Москвы все санкции. А взамен Россия возьмет на себя обязательство на протяжении 15 лет бесперебойно поставлять нефть и газ в Европу», — сообщает телеканал «Царьград».

По словам одного из персонажей, никакая американская разведка русских не остановит.

Сам сериал выходил с 2014 по 2019 год. Он предсказал подъем нацистского движения на Украине, а также начало самой спецоперации. Кроме того, одного из персонажей зовут Олег Зелинский, которого в шоу называют «психопатом».

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