В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
11 минут назад

В американском сериале, предсказавшем СВО, предугадан сценарий окончания конфликта

Ura.Ru

Американский сериал под названием «Мадам госсекретарь», который ранее предсказал проведение спецоперации, описывает возможный финал СВО. По сюжету, русским возвращают украинские территории, а также с них снимают все санкции.

В предсказавшем СВО американском сериале предугадан сценарий окончания конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Авторы сериала <…> смоделировали один из вариантов прекращения конфликта. По сюжету Запад предложил Россию сделку. Русским вернут территории от Харькова до Одессы и снимут с Москвы все санкции. А взамен Россия возьмет на себя обязательство на протяжении 15 лет бесперебойно поставлять нефть и газ в Европу», — сообщает телеканал «Царьград».

По словам одного из персонажей, никакая американская разведка русских не остановит.

Сам сериал выходил с 2014 по 2019 год. Он предсказал подъем нацистского движения на Украине, а также начало самой спецоперации. Кроме того, одного из персонажей зовут Олег Зелинский, которого в шоу называют «психопатом».

Ранее психолог Петр Галигабаров назвал лучший фильм для поднятия настроения. Это серия фильмов о Гарри Поттере.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

В мире,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители