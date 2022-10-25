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24 минуты назад

Байден заблудился на лужайке у Белого дома

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Президент США Джо Байден «заблудился» на лужайке у Белого дома, где проходила церемония высадки деревьев.

Байден заблудился на лужайке у Белого дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает The Daily Mail, по завершению мероприятия политик начал движение в одном направлении, однако резко остановился и спросил у охранников, куда ему нужно идти дальше. Когда ему указали на правильное направление, он заявил, что хотел пойти другим путём.

Видео опубликовал западный телеканал C-SPAN.

В июле в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии Байден оговорился и заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке.

До этого он перепутал Швейцарию и Швецию, выступая на тему расширения НАТО.

Также Байден несколько раз называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Запад в том, что американцы избрали государственным лидером «странного дедушку с деменцией».

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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