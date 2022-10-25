«Сейчас единственным "спасательным кругом" для Украины является помощь Запада, однако она отнюдь не является неисчерпаемой», — отметил он.

Также политик напомнил, что поддержка Киева вооружением осуществляется за счет налогов жителей западных стран, что не нравится населению государств. Феномен «усталости от Украины» Масудзоэ назвал основным фактором победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии 25 сентября. По той же причине правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября.