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53 минуты назад

FT: Джонсон намерен заняться продолжением продвижения поддержки Украины Западом

Газета.Ruиещё 4

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы кабмина, намерен заняться продолжением продвижения поддержки Украины странами Запада. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на союзников политика.

Джонсон захотел усилить поддержку Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, когда занимал пост премьера, "в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины" в конфликте с Россией.

"Они (союзники Джонсона. - "Газета.Ru") заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США", - сказано в публикации издания.

Как заявил один из друзей экс-премьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон "очень переживает из-за ситуации на Украине". Ранее Джонсону вручили украинский "Орден свободы".

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Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Соединенного Королевства, британский политик получил эту высшую украинскую награду, которой удостаивают иностранцев, за "преданную поддержку независимости Украины".

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,Консервативная партия,Европейский совет,
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