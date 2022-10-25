В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Захарова: Зеленский — это бен Ладен «номер два»

Ura.Ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский является «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»*) Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, он тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт.

Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном
Фото: ТАССТАСС

«Для мирового сообщества Зеленский это просто „Бен Ладен“ номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Так она прокомментировала сообщение о планах киевских властей применить «грязную бомбу» в ходе конфликта на Украине.

Зеленский записал видеообращение к Израилю

По ее мнению, Бен Ладен тоже был «своим парнем» для США, а потом совершил теракт. Она уточнила, что это ее «личное мнение».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина планирует преподнести взрыв «грязной бомбы» как срабатывание российского ядерного оружия малой мощности. В Госдепе США уже высказали мнение по этому поводу. Там отметили, что американские власти не считают такие заявления серьезными.

*Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация

В мире,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Минобороны России,Аль-Каида,Госдеп США,Первый канал,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители