Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном

«Для мирового сообщества Зеленский это просто „Бен Ладен“ номер два. Только в европеоидном обличие. Наверное, это даже страшнее, потому что его кормят с ложки во много раз большей, чем это тогда происходило с Бен Ладеном», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.