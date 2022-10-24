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22 минуты назад

Стало известно прозвище нового премьера Британии Сунака

Илья Родин

В Великобритании принято давать прозвища, иногда резкие, иногда уважительные всем крупным политическим деятелям. Об этом в статье для журнала Spiegel рассказал обозреватель Вольфганг Хебель.

Стало известно прозвище нового премьера Британии Сунака
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хебель пояснил, что это является частью политической культуры Соединенного Королевства. Он отметил, что британцы постоянно обсуждают своих политиков.

По данным автора, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона англичане прозвали «Безумным Борисом». Экс-министра иностранных дел Лиз Трасс,после того, как она заняла резиденцию на Даунинг-стрит, называли «дочь мистера Бина» и «танкистка».

Сунак станет премьером Британии

К Риши Сунаку в королевстве в настоящее время отношение более уважительное, чем к его предшественникам. Британцы отмечают его аристократические манеры, умение безупречно подбирать костюмы.

Поэтому, уточнил Хебель, новый глава правительства получил прозвище «Махараджа Йоркширских долин».

Напомним, что на родине Сунака, в Индии, этот титул носят представители высшей аристократии, обладатели огромных поместий и сказочных состояний.

В мире,Лиз Трасс,Борис Джонсон,
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