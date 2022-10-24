Стало известно прозвище нового премьера Британии Сунака

В Великобритании принято давать прозвища, иногда резкие, иногда уважительные всем крупным политическим деятелям. Об этом в статье для журнала Spiegel рассказал обозреватель Вольфганг Хебель.

Хебель пояснил, что это является частью политической культуры Соединенного Королевства. Он отметил, что британцы постоянно обсуждают своих политиков.

По данным автора, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона англичане прозвали «Безумным Борисом». Экс-министра иностранных дел Лиз Трасс,после того, как она заняла резиденцию на Даунинг-стрит, называли «дочь мистера Бина» и «танкистка».

К Риши Сунаку в королевстве в настоящее время отношение более уважительное, чем к его предшественникам. Британцы отмечают его аристократические манеры, умение безупречно подбирать костюмы.

Поэтому, уточнил Хебель, новый глава правительства получил прозвище «Махараджа Йоркширских долин».