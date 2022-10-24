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32 минуты назад

В Госдепе заявили, что переговоры с Россией будет вести Украина

ТАСС

Решение о том, каким образом вести переговоры с Россией, когда их время придет, будет принимать Украина, пока же США продолжат помогать ей на поле боя, чтобы обеспечить позднее более выгодные позиции при урегулировании. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В Госдепе заявили, что переговоры с Россией будет вести Украина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом он прокомментировал сообщения о призыве ряда представителей Конгресса к Белому дому активизировать работу по возобновлению прямых переговоров с Москвой для урегулирования конфликта. Ранее газета The Washington Post сообщила, что 30 представителей левого крыла Демократической партии в Конгрессе США обратились к Белому дому с письмом о необходимости более активных дипломатических усилий для выхода на прямые переговоры Вашингтона с Москвой для достижения мира.

"Никто не хочет так сильно увидеть конец этого <...> [конфликта], как наши украинские партнеры. Они заявляли, что он закончится только путем дипломатии и диалога. Мы не знаем, каким будет этот конец и когда это произойдет, - заявил Прайс. - Но мы не знаем этого прежде всего потому, что мы не видели каких-либо признаков готовности России работать на пути дипломатии и диалога".

"Если это произойдет - а наши украинские партнеры и мы уверены, что так и будет, - мы будем рядом с Украиной и будем поддерживать их дипломатические усилия, - продолжил он. - Но возглавлять эти дипломатические усилия будут наши украинские партнеры, они будут определять контуры этой дипломатии и переговоров. Конечно, мы предоставляем украинским партнерам то, что им необходимо на поле боя, чтобы к моменту начала переговоров они были в максимально сильной позиции. Это самое важное, что мы можем сделать сейчас: помочь им на поле боя, чтобы они были сильнее за столом переговоров".

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что Украина отвергает любые предложения о переговорах, продолжаются обстрелы, используются откровенно террористические методы.

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