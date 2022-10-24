В Госдепе заявили, что переговоры с Россией будет вести Украина

"Если это произойдет - а наши украинские партнеры и мы уверены, что так и будет, - мы будем рядом с Украиной и будем поддерживать их дипломатические усилия, - продолжил он. - Но возглавлять эти дипломатические усилия будут наши украинские партнеры, они будут определять контуры этой дипломатии и переговоров. Конечно, мы предоставляем украинским партнерам то, что им необходимо на поле боя, чтобы к моменту начала переговоров они были в максимально сильной позиции. Это самое важное, что мы можем сделать сейчас: помочь им на поле боя, чтобы они были сильнее за столом переговоров".