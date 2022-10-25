Стали известны новые детали по делу Трампа

Федеральные прокуроры, расследующие дело бывшего президента США Дональда Трампа о секретных документах, в последние недели усилили давление на ключевых свидетелей в надежде получить их показания. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По ее данным, прокуроры уделяют особое внимание одному из помощников Трампа, который может дать представление о намерениях бывшего президента, когда он выступал против попыток министерства юстиции изъять у него документы. Как сообщает газета со ссылкой на источники, сотрудникам Минюста в ближайшее время придется принять решение о том, предъявлять ли свидетелям обвинения, предлагать им соглашения о сотрудничестве, предоставлять им иммунитет или отказаться от попыток получить их показания, по словам людей.

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Ранее Министерство юстиции - генеральная прокуратура США отказалась уточнить, какие шаги оно сделает дальше по делу о секретных документах Дональда Трампа, если в рамках данного разбирательства обнаружатся правонарушения уголовного характера.

Сотрудники ФБР США провели 8 августа обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Агенты спецслужбы сосредоточились на кабинете экс-президента и помещениях, где он проживает, когда останавливается во Флориде. Согласно ставшему достоянием гласности 12 августа ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы" и "Конфиденциальные документы".

26 августа федеральный суд по Южному округу Флориды опубликовал показания агента ФБР, на основе которых был выдан ордер на обыск у Трампа. В показаниях отмечалось, что в документах, которые Трамп добровольно вернул Национальному архиву США в мае, были секретные сведения. В результате Минюст США распорядился провести обыск, чтобы проверить, не остались ли у Трампа еще секретные документы и хранились ли они в соответствующих условиях.