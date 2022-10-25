В США нашли способ заставить Байдена изменить стратегию по Украине

Группа из 30 конгрессменов-демократов призвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена резко изменить стратегию в отношении Украины и перейти к прямым переговорам с Россией, сообщает издание The Washington Post.

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Отмечается, что свой призыв конгрессмены оформили в виде письма и направили его в Белый дом. В частности, американские политики предложили объединить военную поддержку Киеву с "активным дипломатическим нажимом" и удвоить усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня.

"Письмо <...> может оказать большее давление на Байдена, поскольку он пытается сохранить внутреннюю поддержку военных действий в то время, когда регион приближается к потенциально трудной зиме, а республиканцы угрожают сократить помощь Украине", – говорится в публикации.

В письме указывается, что катастрофические последствия войны все больше ощущаются за пределами Украины. В качестве примера конгрессмены привели рост цен на продукты питания и энергоносители в США.

"Если есть способ положить конец войне, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения", – говорится в обращении.

Газета также приводит слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который, комментируя письмо законодателей, заявил, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Москвой без участия Киева.