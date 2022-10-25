В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
44 минуты назад

В США призвали Байдена изменить стратегию по Украине

Москва24иещё 6

Группа из 30 конгрессменов-демократов призвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена резко изменить стратегию в отношении Украины и перейти к прямым переговорам с Россией, сообщает издание The Washington Post.

В США нашли способ заставить Байдена изменить стратегию по Украине
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что свой призыв конгрессмены оформили в виде письма и направили его в Белый дом. В частности, американские политики предложили объединить военную поддержку Киеву с "активным дипломатическим нажимом" и удвоить усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня.

"Письмо <...> может оказать большее давление на Байдена, поскольку он пытается сохранить внутреннюю поддержку военных действий в то время, когда регион приближается к потенциально трудной зиме, а республиканцы угрожают сократить помощь Украине", – говорится в публикации.

В письме указывается, что катастрофические последствия войны все больше ощущаются за пределами Украины. В качестве примера конгрессмены привели рост цен на продукты питания и энергоносители в США.

"Если есть способ положить конец войне, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения", – говорится в обращении.

Газета также приводит слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который, комментируя письмо законодателей, заявил, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Москвой без участия Киева.

Пентагон высказался о возможной отправке войск на Украину

Ранее член палаты представителей США Клаудия Тенни заявила, что Байден фактически был отстранен от реального управления страной из-за когнитивных проблем. Она добавила, что американский лидер демонстрирует некомпетентность в работе.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Пентагон,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители