Пентагон высказался о возможной отправке войск на Украину

Вашингтон по-прежнему не планирует отправлять своих военных на Украину, рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в октябре в Европе была размещена воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы». Ее представитель заявил на пресс-конференции, что бойцы при необходимости пересекут границу и зайдут на территорию Украины.

Кирби подчеркнул, что позиция Вашингтона по вопросу об участии американских войск в конфликте на Украине не изменилась. Он уточнил, что военнослужащие США не будут принимать участие в боевых действиях на украинской земле.