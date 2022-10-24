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40 минут назад

Пентагон прокомментировал заявления о возможной отправке войск на Украину

Елена Прошина

Вашингтон по-прежнему не планирует отправлять своих военных на Украину, рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Пентагон высказался о возможной отправке войск на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в октябре в Европе была размещена воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы». Ее представитель заявил на пресс-конференции, что бойцы при необходимости пересекут границу и зайдут на территорию Украины.

Кирби подчеркнул, что позиция Вашингтона по вопросу об участии американских войск в конфликте на Украине не изменилась. Он уточнил, что военнослужащие США не будут принимать участие в боевых действиях на украинской земле.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит сообщила ранее, что Вашингтон не планирует вводить беспилотную зону над Украиной. Она пояснила, что Штаты не намереваются становиться стороной конфликта.

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