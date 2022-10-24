Украина обвинила Россию в задержке судов с зерном

Россия задерживает украинские суда с зерном, затягивая их проверку. С таким обвинением в адрес РФ выступил МИД Украины, передает «РБК».

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В Киеве заявили, что имеют основания полагать, что задержки судов с помощью проверок «политически мотивированы». По данным МИД Украины, данное обстоятельство не позволило стране экспортировать дополнительные три миллиона тонн зерна и создало очереди у пролива Босфор в более чем 165 сухогрузов.

Ведомство призвало международное сообщество, особенно страны Африки и Азии, «потребовать от России немедленно прекратить искусственные задержки в проверках судов».

Также МИД Украины попросил урегулировать вопросы задержек со стороны РФ секретариат Совместного координационного центра.