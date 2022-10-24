Орбан предупредил о рисках втягивания Европы в украинский конфликт

По мере роста поддержки Украины со стороны Евросоюза усиливается риск, что сами страны ЕС окажутся втянутыми в конфликт. Об этом в интервью Budapester Zeitung заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Европа сейчас поддерживает Украину таким образом, что наш континент втягивается в спираль эскалации. С каждым днем растет опасность того, что конфликт распространится на страны ЕС», — сказал Орбан.
Он отметил, что все началось с санкций, продолжилось поставками оружия, а сейчас дошло до «тренировки украинских солдат».
«Это чрезвычайно опасная спираль. Маленькими шагами мы все ближе и ближе подходим к прямому участию в конфликте. Если мы не остановим этот процесс, мы сами окажемся в состоянии конфликта, чего пока не хотим», — добавил премьер-министр Венгрии.
По его словам, даже НАТО в этом вопросе более «осторожна», чем ЕС. Орбан считает этот факт «удивительным», поскольку именно Евросоюз подвергается «гораздо большему риску».
Ранее глава МИД Венгрии заявил, что не станет принимать участие в миссии ЕС по обучению ВСУ.