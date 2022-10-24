Орбан предупредил о рисках втягивания Европы в украинский конфликт

«Это чрезвычайно опасная спираль. Маленькими шагами мы все ближе и ближе подходим к прямому участию в конфликте. Если мы не остановим этот процесс, мы сами окажемся в состоянии конфликта, чего пока не хотим», — добавил премьер-министр Венгрии.