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6 минут назад

Орбан заявил, что Европа рискует оказаться втянутой в конфликт на Украине

Елена Прошина

По мере роста поддержки Украины со стороны Евросоюза усиливается риск, что сами страны ЕС окажутся втянутыми в конфликт. Об этом в интервью Budapester Zeitung заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан предупредил о рисках втягивания Европы в украинский конфликт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европа сейчас поддерживает Украину таким образом, что наш континент втягивается в спираль эскалации. С каждым днем растет опасность того, что конфликт распространится на страны ЕС», — сказал Орбан.

Он отметил, что все началось с санкций, продолжилось поставками оружия, а сейчас дошло до «тренировки украинских солдат».

«Это чрезвычайно опасная спираль. Маленькими шагами мы все ближе и ближе подходим к прямому участию в конфликте. Если мы не остановим этот процесс, мы сами окажемся в состоянии конфликта, чего пока не хотим», — добавил премьер-министр Венгрии.

По его словам, даже НАТО в этом вопросе более «осторожна», чем ЕС. Орбан считает этот факт «удивительным», поскольку именно Евросоюз подвергается «гораздо большему риску».

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что не станет принимать участие в миссии ЕС по обучению ВСУ.

В мире,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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