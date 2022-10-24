Маск назвал Каспарова идиотом

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал идиотом шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом), который ранее раскритиковал его мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте.

Накануне Каспаров в интервью CNBC выступил с критикой в адрес предложений Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине. Шахматист заявил, что не понимает «почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Киеву, как вести свои дела». Он назвал это «моральным идиотизмом и геополитической слепотой».

«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти также хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, придурок», — написал в ответ Маск.

Также он добавил, что не очень любит шахматы из-за их простоты.