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31 минуту назад

Маск назвал идиотом раскритиковавшего его мирный план по Украине Каспарова

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал идиотом шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом), который ранее раскритиковал его мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал у себя в Twitter-аккаунте.

Маск назвал Каспарова идиотом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне Каспаров в интервью CNBC выступил с критикой в адрес предложений Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине. Шахматист заявил, что не понимает «почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Киеву, как вести свои дела». Он назвал это «моральным идиотизмом и геополитической слепотой».

«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти также хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, придурок», — написал в ответ Маск.

Маск считает компромисс по Крыму самым вероятным вариантом решения конфликта на Украине

Также он добавил, что не очень любит шахматы из-за их простоты.

Напомним, что в начале октября Маск опубликовал у себя в Twitter план по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нем он предлагал повторно провести референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, признать Крым субъектом России, гарантировать обеспечение полуострова водоснабжением и нейтральный статус Украины.

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