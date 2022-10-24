В ООН отреагировали на сведения о «грязной бомбе» Украины

«Мы знаем о сообщениях в прессе. У нас нет возможностей знать наверняка, так это или нет. Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным», — отреагировал представитель.