Украинцы захотели поменять алфавит

На сайте президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 25 октября, в подразделе «Культура» появилась петиция с требованием перехода украинского алфавита с кириллицы на латиницу. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что для рассмотрения Зеленским петиция должна набрать 25 тыс. голосов. По состоянию на 19-56 мск она собрала 35 голосов.

Автор петиции призвал перейти на латиницу «в пределах современного английского алфавита». Он пояснил, что причин для такого перехода вполне достаточно.

Кроме того, подчеркнул автор, сложно выбрать «более актуальный момент в истории страны» для принятия этого решения.