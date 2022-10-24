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13 минут назад

Украинцы захотели поменять алфавит

Илья Родин

На сайте президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 25 октября, в подразделе «Культура» появилась петиция с требованием перехода украинского алфавита с кириллицы на латиницу. Об этом пишет ТАСС.

Украинцы захотели поменять алфавит
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что для рассмотрения Зеленским петиция должна набрать 25 тыс. голосов. По состоянию на 19-56 мск она собрала 35 голосов.

Автор петиции призвал перейти на латиницу «в пределах современного английского алфавита». Он пояснил, что причин для такого перехода вполне достаточно.

Кроме того, подчеркнул автор, сложно выбрать «более актуальный момент в истории страны» для принятия этого решения.

Также в разделе «Петиции» опубликованы просьбы об искусственном регулировании цен на продовольственные и канцелярские товары (12 голосов), списании кредитов военнослужащих (29), переносе дня празднования Рождества (40), лишении звания Героя Украины директора концерна «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева (250).

В мире,Вячеслав Богуслаев,Владимир Зеленский,Мотор Сич,
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