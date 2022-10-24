Суд в Киеве арестовал главу «Мотор Сич»

"По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор сич" в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", - говорится в сообщении.