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42 минуты назад

В Киеве арестовали главу "Мотор сич" по обвинению в коллаборационизме

ТАССиещё 2

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца президента предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева по обвинению в коллаборационизме.

Суд в Киеве арестовал главу «Мотор Сич»
Фото: Мотор СичМотор Сич

Об этом сообщила в понедельник Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

"По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор сич" в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", - говорится в сообщении.

В мире,Вячеслав Богуслаев,Мотор Сич,СБУ,
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