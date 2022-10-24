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16 минут назад

Джонни Депп подал в суд из-за обвинений в плагиате

Елена Прошина

Актер Джонни Депп и гитарист Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона, который ранее обвинил их в плагиате его стихотворения Hobo Ben 1974 года в песне Sad Motherfuckin’ Parade. Об этом сообщает Rolling Stone.

Джонни Депп затеял новый судебный процесс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Свои обвинения в адрес Деппа и Бека Джексон высказал еще в августа 2022 года. Он заявлял, что в песне дуэта Sad Motherfuckin’ Parade используются строки из его стихотворения Hobo Ben, которое он опубликовал в своей книге 1974 года о тостах Get Your Ass in the Water and Swim Like Me. При этом он отмечал, что не является автором данного произведения, его ему продекламировал заключенный из штата Миссури Слим Уилсон, который в свою очередь услышал его от своего отца.

Несмотря на это Джексон настаивал на том, что Депп и Бек использовали в песне дословные строки из стихотворения без указания в качестве соавторов ни заключенного, ни фольклориста.

В ответ актер и гитарист подали иск против него. Депп и Бек отрицают обвинения Джексона, указывая, что «он не владеет авторскими правами на слова стихотворения». Актер и гитарист требуют возместить им убытки и стоимость услуг адвокатов и опровергнуть заявление о плагиате. При этом Депп и Бек признали, что между Hobo Ben и Sad Motherfuckin’ Parade может быть сходство, но текст песни является «оригинальным авторским и творческим произведением».

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