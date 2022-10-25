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7 минут назад

На Украине допустили обмен директора «Мотор Сич» на военнопленных

Lenta.ruиещё 2

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил обмен арестованного директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных. Об этом он высказался в эфире телеканала «Настоящее время» (включен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

На Украине допустили обмен директора «Мотор Сич» на военнопленных
Фото: ТАССТАСС

Опубликован разговор главы «Мотор Сич» с предполагаемым российским генералом

Отвечая на вопрос о возможности обмена Богуслаева, советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что руководитель предприятия «тоже может попасть в обменный список».

Об аресте директора «Мотор Сичи» стало известно 24 октября.

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