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21 минуту назад

«Мы не cможем сражаться как весной и летом»: командир ВСУ о приближающейся зиме

Елена Прошина

Один из командиров ВСУ рассказал, что наступающая зима потребует от украинской стороны смены методов ведения боя. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Мы не cможем сражаться как весной и летом»: в ВСУ столкнулись с проблемой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам командира, из-за того, что конфликт на Украине в значительной степени ведется артиллерией, с наступлением зимы ВСУ могут столкнуться с определёнными проблемами.

«Украинские войска ведут огонь, затем быстро перемещаются в другое место, зная, что Россия, скорее всего, нанесет удар по месту, откуда были выпущены снаряды», – рассказал он.

Уточняется, что это станет возможным из-за появления снега, на котором будут оставаться следы артиллерийской техники.

«Прятаться будет гораздо труднее», – добавил командир ВСУ.

По его словам, зимой Киев уже «не cможет сражаться как весной и летом».

Ранее украинский офицер Алексей Олексюк назвал проблему, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины.

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