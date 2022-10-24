«Мы не cможем сражаться как весной и летом»: в ВСУ столкнулись с проблемой

Один из командиров ВСУ рассказал, что наступающая зима потребует от украинской стороны смены методов ведения боя. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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По словам командира, из-за того, что конфликт на Украине в значительной степени ведется артиллерией, с наступлением зимы ВСУ могут столкнуться с определёнными проблемами.

«Украинские войска ведут огонь, затем быстро перемещаются в другое место, зная, что Россия, скорее всего, нанесет удар по месту, откуда были выпущены снаряды», – рассказал он.

Уточняется, что это станет возможным из-за появления снега, на котором будут оставаться следы артиллерийской техники.

«Прятаться будет гораздо труднее», – добавил командир ВСУ.

По его словам, зимой Киев уже «не cможет сражаться как весной и летом».