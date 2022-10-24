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22 минуты назад

Генсек НАТО считает, что Киев не собирается применять «грязную бомбу»

Говорит Москва

Утверждения об этом Йенс Столтенберг назвал абсурдными.

Генсек НАТО: Киев не собирается применять «грязную бомбу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Киев не будет делать это на своей собственной территории, за которую интенсивно сражается», — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса в интервью Politico.

МО РФ привело силы в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»

Сегодня пресс-секретарь президента России заявил, что «угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо». Дмитрий Песков подчеркнул, что скепсис некоторых стран к соответствующей информации из Москвы не значит, что риска нет.

«Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что угроза применения такой «грязной бомбы» перестаёт существовать. Угроза налицо», — отметил официальный представитель Кремля.

В мире,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,Минобороны России,НАТО,
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