"Соединенное Королевство - великая страна, но мы, без сомнения, столкнулись с глубокой проблемой в экономике", - сказал он. "Теперь нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим основным приоритетом единство в партии и в стране. Потому что это единственный путь, благодаря которому мы преодолеем существующие трудности и создадим процветающее будущее для наших детей и внуков", - отметил Сунак.