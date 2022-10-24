Жду икру и омаров: кот Ларри отреагировал на избрание нового премьера Британии

Главный мышелов Великобритании, постоянно обитающий на Даунинг-стрит, 10, кот Ларри отреагировал у себя в Twitter-аккаунте на назначение экс-министра финансов Риши Сунака на пост премьер-министра страны.
«Риши Сунак становится премьер-министром. Его семья при деньгах, так что икра и омары в меню для меня с завтрашнего дня», — заявил Ларри.
Кот напомнил, что еще недавно Сунак не смог набрать нужного количества голосов в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Тогда он уступил должность Лиз Трасс.
«У него была блестящая идея субсидировать людей, чтобы они ели в помещения, в то время как вирус, передаваемый воздушно-капельным путем, убивал десятки тысяч людей, но знаете, омары и икра», — добавил Ларри.
Ранее стало известно, что Сунак стал единственным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, поскольку его оппонент лидер Палаты общин парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов. Экс-министр финансов сменит Трасс, которая в общей сложности занимала должность всего 50 дней.