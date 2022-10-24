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29 минут назад

Украинцы захотели поменять алфавит

Lenta.ru

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием перевести украинский язык на латинский алфавит. Об этом сообщает ТАСС.

Украинцы захотели поменять алфавит
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы петиции не назвали конкретных причин необходимости такого перехода, но заявили, что их достаточно.

«Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», — говорится в петиции.

Обращению надо набрать 25 тысяч подписей, чтобы его рассмотрел Зеленский.

Еще до начала спецоперации России на Украине Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов выступал за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,
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