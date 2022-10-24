Украинцы захотели поменять алфавит

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием перевести украинский язык на латинский алфавит. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы петиции не назвали конкретных причин необходимости такого перехода, но заявили, что их достаточно.

«Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», — говорится в петиции.

Обращению надо набрать 25 тысяч подписей, чтобы его рассмотрел Зеленский.