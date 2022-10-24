В Шотландии призвали к всеобщим выборам после избрания Сунака

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала провести досрочные всеобщие выборы после избрания премьер-министром Великобритании Риши Сунака. Она подчеркнула, что регион никогда бы не проголосовал за него. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что бывший министр финансов Соединенного Королевства индиец Риши Сунак в понедельник, 24 октября, стал главой консерваторов. Во вторник он предположительно займет резиденцию на Даунинг-стрит.

Стерджен подчеркнула, что Сунаку следует назначить досрочные всеобщие выборы.

Министр пояснила, что новый премьер стал еще одним руководителем, за которого шотландцы не голосовали. И, безусловно, не проголосовали бы, даже если бы им предоставили такой шанс.

Вместе с тем, Стерджен поздравила Сунака с победой и пообещала «сделать все возможное, чтобы построить с ним конструктивные рабочие отношения».

Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс, в свою очередь, констатировал, что Великобритания, как и другие страны мира, сталкивается с серьезными экономическими проблемами, сообщает Scottish Daily Express.

По его мнению, важно, чтобы у руля державы встал человек с проверенным опытом управления финансами страны, который может обеспечить экономическую стабильность и уверенность на рынках.