Шольц сделал новое заявление по вступлению Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц связывает восстановление Украины после окончания конфликта с членством страны в Европейском союзе (ЕС).

"Если мы восстанавливаем Украину, то делаем это с целью сделать Украину членом ЕС", - заявил Шольц в понедельник, выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума в Берлине.

Инфраструктура дорожного движения, а также сектор логистики и транспорта, по его словам, должны быть построены таким образом, чтобы страну можно было легко связать с Евросоюзом. Перспективу присоединения Украины к сообществу, как считает глава правительства ФРГ, также следует понимать как сигнал для частных инвесторов.

"Любой, кто сегодня инвестирует в восстановление Украины, инвестирует в будущее государство - член ЕС, который станет частью нашего юридического сообщества и нашего внутреннего рынка", - подчеркнул Шольц.

В то же время он призвал украинское правительство улучшить рамочные условия для инвестиций, а также выступил за увеличение прозрачности, верховенство закона и еще более решительную борьбу с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

Для Украины необходимо разработать аналог «плана Маршалла». Об этом, по информации немецких СМИ, договорились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее сам же заявлял, что такого плана для Киева будет недостаточно.

Политики также выступили за формирование специальной платформы для координации оказываемой Украине помощи, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

При этом, как пишет РИА Новости, в августе Шольц настаивал на том, что восстановление Украины будет более масштабным, чем «план Маршалла», и обойдется в миллиарды евро. В июне же немецкий канцлер говорил о том, что Киеву потребуется новый «план Маршалла», а обсуждение подобной программы уже велось на уровне G7 и Евросоюза.

«Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после окончания Второй мировой войны. Она была выдвинута в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жители Украины могут остаться без зарплат и пенсий, если Европейский союз перестанет выделять киевским властям средства.

Власти Украины надеются на запуск переговоров о вступлении государства в Евросоюз в 2023 году, заявила украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, пишет «Страна». По ее словам, это зависит не только от усилий Киева по треку интеграции, но и позиции Брюсселя.

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«Трудно, но, если сильно постараться, мы сможем начать переговоры в 2023 году. Это зависит также от Евросоюза», — отметила Стефанишина.

Как указала вице-премьер Украины, в Киеве не исключают, что украинская сторона может стать частью ЕС к 2030 году или даже раньше. При этом Стефанишина также признала, что внутри Евросоюза не все поддерживают европейский курс Украины.

«Есть отдельные силы, которые противятся этому [вступлению Украины в Евросоюз]», — заключила вице-премьер Украины.

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз вряд ли смогут начаться раньше октября 2023 года. Об этом заявила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕК Катарина Матернова. Ее слова приводит издание «Европейская правда».

В то же время более ранние сроки не являются полностью невозможными, отметила она.

«Если бы вы спросили меня в январе 2022 года, будет ли Украина государством-кандидатом в ЕС уже в июне — я бы сказала, что это очень, очень <...> Словом, просто невозможно. А потом это стало возможным! Поэтому я бы не хотела говорить, что это прямо невозможно — но это очень маловероятно», — сказала Матернова.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять Украине необходимую военную помощь. Она подчеркнула, что ЕС будет с Украиной «столько, сколько понадобится». По словам главы ЕК, Украина доказала, что способна обороняться при должном оснащении.

Украине была оказана очередная финансовая помощь со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о макрофинансовой поддержке в размере двух миллиардов евро. Согласно планам страны, денежные средства будут направлены на неотложные бюджетные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

Шмыгаль подчеркнул, что данный транш - первая часть пакета помощи в размере пять миллиардов евро.

Он отметил, что в 2022 году Евросоюз направил Украине 4,2 миллиарда евро в качестве поддержки. По словам премьера, эти средства укрепили «экономический фронт государства».

Евросоюз оказал Украине поддержку в ремонте сетей электропередачи и электростанций, а также в восстановлении лабораторий на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.

"С начала [конфликта] мы помогали Украине восстанавливать <…> инфраструктуру. Сделали такой важный, специфический фонд <…>, который предоставляет им (Украине - прим. ТАСС) не только финансовую поддержку, но и необходимое оборудование, потому что для ремонта сетей электропередачи и электростанций необходимо также специфическое оборудование. Мы предоставили им техническую помощь для восстановления лабораторий, например, на Чернобыльской АЭС", - сказала Симсон, отвечая на вопрос о мерах поддержки Киева в энергетической сфере.

11 июля пресс-служба Чернобыльской АЭС сообщила, что станция официально перевелась из Московского в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).

Евросоюз должен рассмотреть возможность использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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"Мы должны смотреть на замороженные активы и их использование для реконструкции Украины и помощи Украине", - сказал он.

По его словам, этот вопрос может быть затронут на международной конференции помощи Украине, которая должна пройти 25 октября в Германии.

Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Об этом стало известно после саммита Евросоюза.

Лидеры ЕС заявили, что "Украина выразила готовность к справедливому миру, который должен включать уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России".

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщал, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовано активов на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходятся на шесть стран.

Еврокомиссия (ЕК) объявила о новой программе помощи Украине. Она будет включать в себя развертывание в стране предстоящей зимой временных убежищ и гуманитарную помощь уязвимым слоям населения.

По словам находящегося на Украине члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, предстоящая зима, вероятно, принесет стране «серьезные проблемы».

«Благодаря нашему резерву rescEU (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС. Прим.ред.) будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях Украины», — цитирует Ленарчича «Интерфакс».

На переброску на Украину запасов чрезвычайных укрытий и других предметов Евросоюз потратит 62,3 миллиона евро, говорится в опубликованном ЕК коммюнике. На помощь в сфере образования, продовольствие, доступ к питьевой воде и защиту от холодной зимы направят в целом 175 миллионов евро, уточнил Ленарчич.

Ранее министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли решение о выделении Киеву шестого транша военной помощи на сумму 500 миллионов евро.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Евросоюз (ЕС) не демонстрирует готовности решить мирным путем конфликт на Украине, инвестируя средства в затягивание боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это в том числе направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины», — говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что решения, принятые на заседании саммита ЕС, подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза.