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19 минут назад

Двоих россиян задержали в Норвегии за съемку военных объектов

Елена Прошина

Полицейские задержали в норвежской провинции Нурланн двух граждан России за съемку военных объектов. Об этом сообщает TV2.

В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телекомпании, россиян задержали в Нурланне 22 октября. При этом никаких подробностей правонарушения TV2 не приводит. В частности, телекомпания не уточняет на что конкретно россияне вели съемку и что именно снимали. Задержанные не признают своей вины, подчеркивая, что приехали в страну в туристических целях.

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Суд изберет меру пресечения гражданам РФ 24 октября. Затем дело передадут в службу безопасности Норвегии.

В TV2 отметили, что за последние две недели на севере Норвегии задержали семь россиян с дронами. Четырех из них уже освободили.

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