В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов

Полицейские задержали в норвежской провинции Нурланн двух граждан России за съемку военных объектов. Об этом сообщает TV2.
По данным телекомпании, россиян задержали в Нурланне 22 октября. При этом никаких подробностей правонарушения TV2 не приводит. В частности, телекомпания не уточняет на что конкретно россияне вели съемку и что именно снимали. Задержанные не признают своей вины, подчеркивая, что приехали в страну в туристических целях.
Суд изберет меру пресечения гражданам РФ 24 октября. Затем дело передадут в службу безопасности Норвегии.
В TV2 отметили, что за последние две недели на севере Норвегии задержали семь россиян с дронами. Четырех из них уже освободили.