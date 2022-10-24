В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов

По данным телекомпании, россиян задержали в Нурланне 22 октября. При этом никаких подробностей правонарушения TV2 не приводит. В частности, телекомпания не уточняет на что конкретно россияне вели съемку и что именно снимали. Задержанные не признают своей вины, подчеркивая, что приехали в страну в туристических целях.