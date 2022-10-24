Уровень воды в Днепре существенно упал

Уровень воды существенно упал около города Днепропетровска.
Об этом сообщает издание «Страна.ua», не называя возможных причин.
Летом прошлого года Счётная палата Украины опубликовала результаты аудита программы развития водного хозяйства Днепра. Согласно отчёту, экологическое состояние бассейна реки оценивали как «катастрофическое». Гидрологи предполагали, что обмеление вызвано существенным дефицитом осадков.
Глава Национального экологического центра республики Руслан Гаврилюк тогда же отмечал, что полное насыщение Днепра было зафиксировано в последний раз в 2013 году. Худшим за всю историю наблюдений называли 2020-й.