В Германии вступил в должность новый посол Украины

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев официально вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: соцсети Алексея Макеева соцсети Алексея Макеева

Утром 24 октября дипломата встретили перед резиденцией главы ФРГ, дворцом Бельвю в Берлине, с небольшой военной церемонией. Отмечается, что посол вручил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру верительные грамоты и письмо об увольнении от своего предшественника Андрея Мельника.