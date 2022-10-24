В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
56 минут назад

В Германии вступил в должность новый посол Украины

Lenta.ruиещё 2

Новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев официально вступил в должность. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии вступил в должность новый посол Украины
Фото:  соцсети Алексея Макеева соцсети Алексея Макеева

Утром 24 октября дипломата встретили перед резиденцией главы ФРГ, дворцом Бельвю в Берлине, с небольшой военной церемонией. Отмечается, что посол вручил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру верительные грамоты и письмо об увольнении от своего предшественника Андрея Мельника.

Ранее в газете Die Welt сообщали, что назначение Макеева послом Украины в Берлине вместо известного своими резкими высказываниями Мельника разочаровало немцев. Как пишут в издании, в соцсетях новый глава украинской дипмиссии задает тон, демонстрирующий его нежелание быть вежливым дипломатом.

В мире,Андрей Мельник,Алексей Макеев,Франк-Вальтер Штайнмайер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители