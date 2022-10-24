Пока вы не уснули: реакция трех стран на заявление Москвы и причина ЧП в Ейске

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Три страны отреагировали на предупреждения РФ по "грязной бомбе"

Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.

Главы дипведомств трех государств выразили "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Они также заверили, что намерены "поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется".

"Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - говорится в документе.

Названа причина катастрофы Су-34 в Ейске

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске на прошлой неделе стало попадание двух птиц в его двигатели, что в итоге привело к возгоранию воздушного судна в воздухе, сообщил в понедельник, 24 октября, источник ТАСС в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в момент взлета в двигатели самолета попали две чайки, их останки обнаружены экспертами-криминалистами при осмотре обломков бомбардировщика.

— Это обстоятельство привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения, — рассказал источник ТАСС.

Кадыров обнародовал обращение депутата к воюющим за Украину чеченцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение депутата Государственной думы Адама Делимханова к чеченцам, которые воюют на стороне Украины.

По словам чеченского лидера, Делимханов призывает этих людей вступить в бой против чеченских подразделений.

«В указанном ими месте мы их встретим — от Лисичанска до Херсона. Но слабо верится, что крысы примут это предложение», — написал Кадыров.

Маск определился с работой Starlink на Украине

Компания SpaceX будет и дальше обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink, даже в случае отказа Пентагона финансировать ее работу. Об этом американский предприниматель Илон Маск заверил вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

«Еще до того как Министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», - отметил Маск в соцсетях.

В свою очередь, Федоров подтвердил слова бизнесмена. Он подчеркнул, что такое решение Маска для Украины очень важно.

Сунак станет премьером Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Это связано с тем, что лидер Палаты общин парламента Пенни Мордонт заявила о прекращении борьбы за посты лидера консерваторов и главы правительства, пишет ТАСС.

Отмечается, что Мордонт заявила о своем решении в социальных сетях. Ранее она сообщала о том, что практически набрала необходимое для участия в выборах количество голосов избирателей.

Следовательно, победителем короткой кампании автоматически становится единственный остающийся кандидат. Это 42-летний финансист Риши Сунак.

Цена на газ в Европе рухнула

Стоимость газа в Европе демонстрирует падение ниже отметки в $1 050 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Такая картина наблюдается впервые с 14 июня.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $1 031 за 1 тыс. куб. м, или €101,145 за МВт•ч.

Суммарное падение стоимости газа с начала дня оценивается почти в 11%.

Красовский объяснил свои слова об украинских детях

Журналист Антон Красовский извинился за свои высказывания об украинских детях. В своем Telegram-канале он заявил, что ему «по настоящему неловко» за свои слова.

«Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — заявил Красовский.

Он попросил прощения у всех, кто «обалдел от этого», и кому это показалось «диким, немыслимым и непреодолимым».

Ефремов удивил фанатов внешним видом из колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, опубликовал в своих соцсетях новое фото, на котором выглядит помолодевшим. Как сообщает «Слово и Дело», подписчики удивились и предположили, что дело в трезвости.

«Как дела, мои дорогие?» — подписал артист свою фотографию.

В РФ появились новые Volkswagen китайской сборки

В России появляются седаны Volkswagen Bora китайской сборки. Об этом пишет портал Autonews.

В частности, российский дилер на одной из востребованных интернет-площадок продает новые машины с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. Также сообщается о работе двигателя с автоматической коробкой передач.