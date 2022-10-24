Пока вы не уснули: реакция трех стран на заявление Москвы и причина ЧП в Ейске

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Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.
Главы дипведомств трех государств выразили "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Они также заверили, что намерены "поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется".
"Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - говорится в документе.
Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске на прошлой неделе стало попадание двух птиц в его двигатели, что в итоге привело к возгоранию воздушного судна в воздухе, сообщил в понедельник, 24 октября, источник ТАСС в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в момент взлета в двигатели самолета попали две чайки, их останки обнаружены экспертами-криминалистами при осмотре обломков бомбардировщика.
— Это обстоятельство привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения, — рассказал источник ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение депутата Государственной думы Адама Делимханова к чеченцам, которые воюют на стороне Украины.
По словам чеченского лидера, Делимханов призывает этих людей вступить в бой против чеченских подразделений.
«В указанном ими месте мы их встретим — от Лисичанска до Херсона. Но слабо верится, что крысы примут это предложение», — написал Кадыров.
Компания SpaceX будет и дальше обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink, даже в случае отказа Пентагона финансировать ее работу. Об этом американский предприниматель Илон Маск заверил вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.
«Еще до того как Министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», - отметил Маск в соцсетях.
В свою очередь, Федоров подтвердил слова бизнесмена. Он подчеркнул, что такое решение Маска для Украины очень важно.
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Это связано с тем, что лидер Палаты общин парламента Пенни Мордонт заявила о прекращении борьбы за посты лидера консерваторов и главы правительства, пишет ТАСС.
Отмечается, что Мордонт заявила о своем решении в социальных сетях. Ранее она сообщала о том, что практически набрала необходимое для участия в выборах количество голосов избирателей.
Следовательно, победителем короткой кампании автоматически становится единственный остающийся кандидат. Это 42-летний финансист Риши Сунак.
Стоимость газа в Европе демонстрирует падение ниже отметки в $1 050 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Такая картина наблюдается впервые с 14 июня.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $1 031 за 1 тыс. куб. м, или €101,145 за МВт•ч.
Суммарное падение стоимости газа с начала дня оценивается почти в 11%.
Журналист Антон Красовский извинился за свои высказывания об украинских детях. В своем Telegram-канале он заявил, что ему «по настоящему неловко» за свои слова.
«Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — заявил Красовский.
Он попросил прощения у всех, кто «обалдел от этого», и кому это показалось «диким, немыслимым и непреодолимым».
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, опубликовал в своих соцсетях новое фото, на котором выглядит помолодевшим. Как сообщает «Слово и Дело», подписчики удивились и предположили, что дело в трезвости.
«Как дела, мои дорогие?» — подписал артист свою фотографию.
В России появляются седаны Volkswagen Bora китайской сборки. Об этом пишет портал Autonews.
В частности, российский дилер на одной из востребованных интернет-площадок продает новые машины с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. Также сообщается о работе двигателя с автоматической коробкой передач.
Автомобиль доступен для покупки в комплектации Elite. В машине есть светодиодная оптика, климат-контроль, парктроник, круиз-контроль, система предотвращения столкновения и функция контроля слежения за полосой движения.