Трасс поздравила Сунака с избранием премьером Британии

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила Риши Сунака с избранием на пост лидера Консервативной партии. Об этом политик, которую Сунак должен сменить на Даунинг-стрит ориентировочно во вторник, написала в понедельник в Twitter.

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"Поздравления Риши Сунаку с тем, что он был назначен лидером Консервативной партии и нашим будущим премьер-министром. У вас есть моя полная поддержка", - написала Трасс.

Сунак был объявлен новым главой партии после того, как оба его соперника - экс-премьер Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт - объявили, что не будут бороться за пост главы правительства. Как отмечают британские СМИ, ни Джонсон, ни Мордонт, похоже, не набирали необходимых 100 голосов депутатов, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования.