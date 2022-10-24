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51 минуту назад

Трасс поздравила Сунака с избранием лидером тори

ТАССиещё 7

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила Риши Сунака с избранием на пост лидера Консервативной партии. Об этом политик, которую Сунак должен сменить на Даунинг-стрит ориентировочно во вторник, написала в понедельник в Twitter.

Трасс поздравила Сунака с избранием премьером Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поздравления Риши Сунаку с тем, что он был назначен лидером Консервативной партии и нашим будущим премьер-министром. У вас есть моя полная поддержка", - написала Трасс.

Сунак был объявлен новым главой партии после того, как оба его соперника - экс-премьер Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт - объявили, что не будут бороться за пост главы правительства. Как отмечают британские СМИ, ни Джонсон, ни Мордонт, похоже, не набирали необходимых 100 голосов депутатов, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования.

На Даунинг-стрит он сменит Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об отставке после провала своей экономической политики. Всего на посту премьер-министра она провела около 50 дней, установив антирекорд. Она возглавила правительство лишь 6 сентября, придя на смену Джонсону, который ушел в отставку в июле на фоне череды скандалов своего правительства.

В мире,Лиз Трасс,Борис Джонсон,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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