В Грузии нашли способ завершить конфликт на Украине

«Конечно же, мы обсудили сложное положение в мире, текущие процессы. Мы, естественно, коснулись положения дел в регионе, и мы все сходимся во мнении, что то, что происходит на Украине, должно быть урегулировано путем переговоров», — сказал Гарибашвили.