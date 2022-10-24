В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
31 минуту назад

В Грузии нашли способ завершить конфликт на Украине

Lenta.ru

На фоне быстро меняющегося мира и появления новых вызовов конфликт между Россией и Украиной следует решить за столом переговоров. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

В Грузии нашли способ завершить конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно же, мы обсудили сложное положение в мире, текущие процессы. Мы, естественно, коснулись положения дел в регионе, и мы все сходимся во мнении, что то, что происходит на Украине, должно быть урегулировано путем переговоров», — сказал Гарибашвили.

Алиев посетил с рабочим визитом Грузию впервые за семь лет. После переговоров с грузинским коллегой он заявил, что мир в Закавказье может наступить после того, как Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Ильхам Алиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители