В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
32 минуты назад

Шольц назвал число украинских беженцев в Германии

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с конца февраля страна приняла около одного миллиона украинских беженцев. Об этом сообщает Tagesschau.

Шольц назвал число украинских беженцев в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На открытии V германо-украинского экономического форума в Берлине Шольц заявил, что украинские беженцы «были и остаются очень желанными».

Он поблагодарил за помощь беженцам немецкие компании, а также учителей, которые обучают около 200 тыс. украинских детей.

По словам Шольца, при восстановлении Украины необходимо учитывать, что в будущем страна должна стать членом ЕС. Он подчеркнул, что инфраструктура дорожного движения Украины, а также сектор логистики и транспорта должны быть перестроены таким образом, чтобы страну можно было легко связать с Евросоюзом.

Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам.

Мэры заявили, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.

По данным немецкого МВД, в конце сентября количество беженцев из Украины достигло 1 001 867 человек. За зиму их может стать еще больше - в зависимости от хода конфликта и ситуации со снабжением Украины.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители