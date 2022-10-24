Шольц назвал число украинских беженцев в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с конца февраля страна приняла около одного миллиона украинских беженцев. Об этом сообщает Tagesschau.

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На открытии V германо-украинского экономического форума в Берлине Шольц заявил, что украинские беженцы «были и остаются очень желанными».

Он поблагодарил за помощь беженцам немецкие компании, а также учителей, которые обучают около 200 тыс. украинских детей.

По словам Шольца, при восстановлении Украины необходимо учитывать, что в будущем страна должна стать членом ЕС. Он подчеркнул, что инфраструктура дорожного движения Украины, а также сектор логистики и транспорта должны быть перестроены таким образом, чтобы страну можно было легко связать с Евросоюзом.

Ранее более 20 немецких мэров обратились к главе МВД Германии с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам.

Мэры заявили, что возможности размещать беженцев уже нет, но людей прибывает все больше и больше.