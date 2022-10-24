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33 минуты назад

Папа Римский принял на аудиенции Макрона

Lenta.ru

Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский принял Макрона в Ватикане
Фото: Vatican Media/Handout / ReutersVatican Media/Handout / Reuters

Понтифик и французский лидер провели почти час приватных переговоров. По сообщениям источников, главной темой беседы стал кризис на Украине и перспективы мира в стране. Затрагивались также темы, касающиеся положения в Кавказском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Глава Римско-католической церкви подарил Макрону папские документы и бронзовую медаль с изображением святого Петра. Отмечается, что Макрон преподнес понтифику произведение немецкого философа Иммануила Канта «К вечному миру».

Макрон прибыл в Италию для участия в международной конференции, организованной итальянской общиной Сант-Эджидио, всемирной группой мира и благотворительности. Он и папа Римский совместно закроют конференцию на специальной церемонии в Колизее в Риме во вторник.

Ранее Франциск в своей книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее» заявил о необходимости проведения реформ международных организаций, включая ООН. Понтифик подчеркнул, что конфликт на Украине в очередной раз показал, «насколько необходимо для нынешней многосторонней структуры найти более гибкие и эффективные способы разрешения конфликтов».

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