Папа Римский принял Макрона в Ватикане

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Понтифик и французский лидер провели почти час приватных переговоров. По сообщениям источников, главной темой беседы стал кризис на Украине и перспективы мира в стране. Затрагивались также темы, касающиеся положения в Кавказском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Глава Римско-католической церкви подарил Макрону папские документы и бронзовую медаль с изображением святого Петра. Отмечается, что Макрон преподнес понтифику произведение немецкого философа Иммануила Канта «К вечному миру».

Макрон прибыл в Италию для участия в международной конференции, организованной итальянской общиной Сант-Эджидио, всемирной группой мира и благотворительности. Он и папа Римский совместно закроют конференцию на специальной церемонии в Колизее в Риме во вторник.