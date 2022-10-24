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55 минут назад

Более одного миллиона беженцев с Украины прибыли в Германию после начала СВО РФ

FBM.ru

С начала проведения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины в Германию прибыли порядка миллиона украинских беженцев. Соответствующими данными поделился канцлер федеративной республики Олаф Шольц, информирует ТАСС.

Шольц назвал число беженцев с Украины, прибывших в Германию после начала СВО
Фото: FBM.ruFBM.ru

«С 24 февраля у нас нашли убежище один миллион украинцев. Они все были и остаются для нас очень желанными», — прокомментировал канцлер ФРГ.

Также Олаф Шольц обратил внимание на то, что данная цифра не учитывает тех украинских граждан, которые уже проживали в Германии до начала вооруженного конфликта.

Недавно стало известно о том, что правительство Украины может впервые объявить в стране о начале проведения массовой мобилизации для доукомплектования украинской армии в ответ на начало частичной мобилизации в России.

В мире,Олаф Шольц,Правительство Украины,
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