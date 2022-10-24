Шольц назвал число беженцев с Украины, прибывших в Германию после начала СВО

С начала проведения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины в Германию прибыли порядка миллиона украинских беженцев. Соответствующими данными поделился канцлер федеративной республики Олаф Шольц, информирует ТАСС.

«С 24 февраля у нас нашли убежище один миллион украинцев. Они все были и остаются для нас очень желанными», — прокомментировал канцлер ФРГ.

Также Олаф Шольц обратил внимание на то, что данная цифра не учитывает тех украинских граждан, которые уже проживали в Германии до начала вооруженного конфликта.