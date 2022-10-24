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19 минут назад

В Молдавии предупредили о новой волне украинских беженцев

Елена Прошина

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу предупредили жителей о новой волне беженцев из Украины. Он призвал власти отнестись к такой перспективе со всей серьезностью. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на телеканал «ТВР-Молдова».

В Молдавии предупредили о новой волне украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны быть готовы к волне зимней миграции. Давайте воспримем фактор беженцев очень серьезно», — сказал он.

В понедельник пограничная полиция Молдавии сообщила, что только за прошлую неделю в страну въехали 87 283 украинца. Всего же с начала специальной военной операции в Молдавию из Украины въехало 600 585 беженцев. При этом, в республике осталось 79 126 человек, а остальные выехали в страны ЕС.

Ранее Национальное агентство занятости населения Молдавии сообщило, что в республике официально трудоустроились лишь 822 беженца из Украины. Большая часть зарегистрированных граждан Украины трудоустроилась в Кишиневе – 615 человек.

В мире,Игорь Гросу,ЕС,
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