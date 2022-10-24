В Молдавии предупредили о новой волне украинских беженцев

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу предупредили жителей о новой волне беженцев из Украины . Он призвал власти отнестись к такой перспективе со всей серьезностью. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на телеканал «ТВР-Молдова».

В понедельник пограничная полиция Молдавии сообщила, что только за прошлую неделю в страну въехали 87 283 украинца. Всего же с начала специальной военной операции в Молдавию из Украины въехало 600 585 беженцев. При этом, в республике осталось 79 126 человек, а остальные выехали в страны ЕС.