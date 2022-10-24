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48 минут назад

Королевская почта заявила, что классические марки с изображением Елизаветы II выведут из оборота

Газета.Ruиещё 1

Королевская почта Великобритании предупредила, что классические марки будут заменены на марки со штрих-кодами к 31 января 2023 года. Об этом пишет Mirror.

Классические марки с изображением Елизаветы II выведут из оборота
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У британцев осталось 100 дней, чтобы использовать марки старого формата. По истечению этого времени они станут непригодными для почтовых отправлений.

Новые марки со штрих-кодом позволят людям сканировать посылку через приложение Royal Mail, чтобы просмотреть видео и поздравительные сообщения от отправителей. Впервые подобные марки были выпущены в феврале этого года.

Обменять старые марки на новые можно будет бесплатно.

Королевская почта еще не назвала дату, после которой на марках начнут изображать короля Карла III, а не покойную Елизавету II.

В мире,Елизавета II,
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