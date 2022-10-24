Экоактивисты разбили торт об восковую фигуру короля Карла III

Активисты движения Just Stop Oil разбили два шоколадных торта об лицо восковой фигуры короля Карла III в музее Мадам Тюссо в Лондоне . Об этом сообщает «Говорит Москва».

Своей акцией активисты решили привлечь внимание жителей планеты к проблемам изменения климата, а также призвали к скорейшему переходу к зеленой энергетике.

Отметим, что впервые о движении стало широко известно 14 октября — тогда две участницы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. После своей «атаки» они приклеили руки к стене и начали скандировать лозунги против использования нефти. Отметим, что само произведение искусства не пострадало, поскольку находилось в раме под защитным стеклом.