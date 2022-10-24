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30 минут назад

МАГАТЭ анонсировало заявление о ситуации на ядерных объектах Украины

Никита Бородкин

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) скоро сделает заявление о ситуации на ядерных объектах Украины. Как сообщает ТАСС, таким образом представитель организации прокомментировала озабоченность Москвы возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы» и готовности украинской стороны пригласить экспертов на ядерные объекты страны.

МАГАТЭ анонсировало заявление о ситуации на ядерных объектах Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Агентству известно о заявлениях, сделанных РФ и Украиной, касательно активности на ядерных объектах. МАГАТЭ занимается этой проблемой и скоро выступит с заявлением», — заявила собеседница агентства.

Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время общения с коллегами из США, Франции, Великобритании и Турции заявил о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». По информации российской стороны, Украина собирается подорвать на своей территории маломощный ядерный снаряд и обвинить в этом Россию.

Целью такой провокации является обвинение российской стороны в применении оружия массового поражения. Таким образом, Киев попытается запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Согласно информации Минобороны РФ, работы по созданию заряда уже находятся на завершающей стадии.

В мире,Сергей Шойгу,Минобороны России,МАГАТЭ,
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