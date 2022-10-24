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22 минуты назад

Глава Евросовета: ЕС вступил в гонку вооружений

Алиса Селезнёва

Европейские страны были вынуждены вступить в гонку вооружений из-за украинского кризиса. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет РИА Новости.

Глава Евросовета: ЕС вступил в гонку вооружений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что в связи с российской спецоперацией у Европы не осталось выбора, так как властям стран ЕС приходится брать на себя ответственность «за безопасность наших граждан, будущих поколений».

«Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире (…) У нас есть европейское агентство по обороне. Один из вопросов, над которыми мы сейчас работаем, это создание общего рынка боеприпасов. Так как нам надо восстанавливать наши запасы из-за поставок на Украину», - пояснил Мишель в интервью французской радиостанции France Inter.

При этом он констатировал, что страны ЕС «слишком долго полагались на США в обеспечении своей безопасности».

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ рядом стран, в том числе ЕС, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия Киеву.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что прекращать поддержку украинских властей нельзя, так как «дипломатия застряла» и конфликт может быть «выигран только на поле боя».

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