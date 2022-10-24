В том, что Си Цзиньпин будет переизбран, мало кто сомневался, кроме небольшого числа любителей теорий заговоров. Говорилось о том, что у него достаточно прочный контроль над ситуацией. Там, помимо переизбрания, решался еще один очень важный вопрос, связанный с обновлением высших руководящих органов партии, то есть политбюро Центрального комитета и Постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Вот там были возможны разные варианты, но, судя по тому, что мы увидели, Си Цзиньпину удалось укомплектовать эти органы своими доверенными лицами. Они целиком обязаны ему своим восхождением в последние годы, на них Си Цзиньпин может полностью рассчитывать. Таким образом, съезд для Си Цзиньпина прошел успешно.

Василий Кашин Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ