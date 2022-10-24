Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист Василий Кашин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая, а также оценил дальнейшие перспективы развития отношений Пекина и Москвы.
По словам эксперта, можно ожидать, что после некоторого периода затишья, связанным с подготовкой к XX съезду правящей Коммунистической партии страны, произойдет новая активизация китайской внешней политики.
"Судя по тем документам, которые были одобрены на съезде, новая политика будет пожестче, в ней большую роль будут играть силовые инструменты. Для нас это положительный момент, потому что Си Цзиньпин известен своими хорошими личными отношениями с нашим президентом, он всегда выступал за развитие связей с Россией. Это означает, что те позитивные тенденции, которые мы уже могли наблюдать, дополнительно усилятся", — отметил специалист.
В плане дальнейших отношений с Россией Пекин пока не озвучивал своих дальнейших шагов, уточнил собеседник "Рамблера".
"В этом вопросе они в принципе ведут себя достаточно осторожно, учитывая особую ситуацию вокруг РФ. О каких-то конкретных мерах, которые прямо сейчас могут быть приняты, пока говорить невозможно. Но старый курс на взаимную поддержку, ускоренное наращивание экономических связей и взаимодействие на международной арене сохранится", — заключил эксперт.
В воскресенье, 23 октября, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Политик также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Избрание Си Цзиньпина подтверждает, что партнерские отношения Пекина и Москвы продолжатся, заявил ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.