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16 минут назад

"Политика будет пожестче": в России оценили переизбрание Си Цзиньпина

Семён Капранов
Василий Кашинэксперт

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист Василий Кашин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая, а также оценил дальнейшие перспективы развития отношений Пекина и Москвы.

В том, что Си Цзиньпин будет переизбран, мало кто сомневался, кроме небольшого числа любителей теорий заговоров. Говорилось о том, что у него достаточно прочный контроль над ситуацией. Там, помимо переизбрания, решался еще один очень важный вопрос, связанный с обновлением высших руководящих органов партии, то есть политбюро Центрального комитета и Постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Вот там были возможны разные варианты, но, судя по тому, что мы увидели, Си Цзиньпину удалось укомплектовать эти органы своими доверенными лицами. Они целиком обязаны ему своим восхождением в последние годы, на них Си Цзиньпин может полностью рассчитывать. Таким образом, съезд для Си Цзиньпина прошел успешно.
Василий Кашин
Василий КашинДиректор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

По словам эксперта, можно ожидать, что после некоторого периода затишья, связанным с подготовкой к XX съезду правящей Коммунистической партии страны, произойдет новая активизация китайской внешней политики.

"Судя по тем документам, которые были одобрены на съезде, новая политика будет пожестче, в ней большую роль будут играть силовые инструменты. Для нас это положительный момент, потому что Си Цзиньпин известен своими хорошими личными отношениями с нашим президентом, он всегда выступал за развитие связей с Россией. Это означает, что те позитивные тенденции, которые мы уже могли наблюдать, дополнительно усилятся", — отметил специалист.

В плане дальнейших отношений с Россией Пекин пока не озвучивал своих дальнейших шагов, уточнил собеседник "Рамблера".

"В этом вопросе они в принципе ведут себя достаточно осторожно, учитывая особую ситуацию вокруг РФ. О каких-то конкретных мерах, которые прямо сейчас могут быть приняты, пока говорить невозможно. Но старый курс на взаимную поддержку, ускоренное наращивание экономических связей и взаимодействие на международной арене сохранится", — заключил эксперт.

В воскресенье, 23 октября, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Политик также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.

Избрание Си Цзиньпина подтверждает, что партнерские отношения Пекина и Москвы продолжатся, заявил ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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