В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
29 минут назад

Азербайджан назвал условие для мира с Арменией

Lenta.ru

Мир в Закавказье может наступить после того, как Армения подпишет мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс». По его словам, Баку уже уведомил Ереван о пяти основных принципах урегулирования ситуации.

Азербайджан назвал условие для мира с Арменией
Фото: Аппарат Президента Республики АрменияАппарат Президента Республики Армения

«Мы уже ознакомили армянскую сторону с пятью основными принципами урегулирования конфликта и надеемся, что Армения начнет переговоры и подпишет мирное соглашение», — сказал Алиев во время визита в Грузию.

Он отметил, что в случае подписания этого документа в регионе наступит мир и появится пространство для сотрудничества.

«Если Армения будет готова, то мы готовы сегодня же начать этот формат», — подытожил азербайджанский лидер.

В мире,Ильхам Алиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители