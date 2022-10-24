Азербайджан назвал условие для мира с Арменией

Мир в Закавказье может наступить после того, как Армения подпишет мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс». По его словам, Баку уже уведомил Ереван о пяти основных принципах урегулирования ситуации.
«Мы уже ознакомили армянскую сторону с пятью основными принципами урегулирования конфликта и надеемся, что Армения начнет переговоры и подпишет мирное соглашение», — сказал Алиев во время визита в Грузию.
Он отметил, что в случае подписания этого документа в регионе наступит мир и появится пространство для сотрудничества.
«Если Армения будет готова, то мы готовы сегодня же начать этот формат», — подытожил азербайджанский лидер.