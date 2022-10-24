Шольц анонсировал передачу Украине еще трех систем ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву еще три системы ПВО IRIS-T и продолжит вместе с партнерами поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.
"Мы твердо стоим на стороне украинцев в этой борьбе, которая также является борьбой за безопасность и мир в Европе. Мы поддерживаем Украину с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием", - сказал Шольц, выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума в Берлине.
При этом глава правительства ФРГ напомнил, что Берлин уже передал Киеву зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а также "современную систему ПВО немецкого производства IRIS-T".
"Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время", - заверил Шольц. "Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - резюмировал он