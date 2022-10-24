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54 минуты назад

Шольц заявил, что Германия передаст в ближайшее время Украине еще три системы ПВО IRIS-T

ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву еще три системы ПВО IRIS-T и продолжит вместе с партнерами поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

Шольц анонсировал передачу Украине еще трех систем ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы твердо стоим на стороне украинцев в этой борьбе, которая также является борьбой за безопасность и мир в Европе. Мы поддерживаем Украину с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием", - сказал Шольц, выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума в Берлине.

При этом глава правительства ФРГ напомнил, что Берлин уже передал Киеву зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а также "современную систему ПВО немецкого производства IRIS-T".

Мобилизационный потенциал Украины оценили

"Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время", - заверил Шольц. "Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - резюмировал он

В мире,СВО,Олаф Шольц,
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