Шольц анонсировал передачу Украине еще трех систем ПВО

"Мы твердо стоим на стороне украинцев в этой борьбе, которая также является борьбой за безопасность и мир в Европе. Мы поддерживаем Украину с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием", - сказал Шольц, выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума в Берлине.