Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

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О взрывах или поражении каких-либо объектов пока не сообщалось. Власти призвали местное население соблюдать осторожность и не покидать укрытий.

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщали в Минобороны РФ, целями являются объекты военного управления, связи и энергетики. Они начались после теракта на Крымском мосту, к которому, по данным российских правоохранительных органов, причастны украинские спецслужбы.