Воздушную тревогу объявили по всей Украине

О взрывах или поражении каких-либо объектов пока не сообщалось. Власти призвали местное население соблюдать осторожность и не покидать укрытий.
Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщали в Минобороны РФ, целями являются объекты военного управления, связи и энергетики. Они начались после теракта на Крымском мосту, к которому, по данным российских правоохранительных органов, причастны украинские спецслужбы.
В результате ударов были повреждены множество энергетических объектов на всей территории Украины. 18 октября в офисе президента Украины сообщили о критической ситуации с электроэнергией в стране. С 20 октября по всей стране начали вводить ограничения на подачу электричества.