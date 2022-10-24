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47 минут назад

СМИ: воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Фото: ТАССТАСС

О взрывах или поражении каких-либо объектов пока не сообщалось. Власти призвали местное население соблюдать осторожность и не покидать укрытий.

Напомним, что с 10 октября Вооруженные силы РФ проводят массированные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщали в Минобороны РФ, целями являются объекты военного управления, связи и энергетики. Они начались после теракта на Крымском мосту, к которому, по данным российских правоохранительных органов, причастны украинские спецслужбы.

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В результате ударов были повреждены множество энергетических объектов на всей территории Украины. 18 октября в офисе президента Украины сообщили о критической ситуации с электроэнергией в стране. С 20 октября по всей стране начали вводить ограничения на подачу электричества.

В мире,МВД России,Минобороны России,
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