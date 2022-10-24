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27 минут назад

Кулеба: эксперты МАГАТЭ посетят Украину после заявления РФ о «грязной бомбе»

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен отправить на Украину экспертов после заявления России о создании Киевом «грязной бомбы». Об этом пишет РИА Новости.

Кулеба: Гросси направит экспертов на Украину после сообщений о «грязной бомбе»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Во время разговора по телефону с Гросси я официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на Украине… Он согласился... Нам нечего скрывать», – сообщил украинский министр.

По его словам, речь идет о заявлениях российской стороны о разрабатываемой Украиной «грязной бомбе».

Ранее сообщалось, что Украина готовит провокации на территории страны с применением маломощного ядерного боеприпаса. Предполагается, что в последствии обвинят Москву в применении оружия массового поражения. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже сделал предупреждение оборонному ведомству Великобритании о возможной провокации Украины.

В мире,Рафаэль Гросси,Дмитрий Кулеба,Сергей Шойгу,Минобороны России,МАГАТЭ,
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