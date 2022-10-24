Кулеба: Гросси направит экспертов на Украину после сообщений о «грязной бомбе»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен отправить на Украину экспертов после заявления России о создании Киевом «грязной бомбы». Об этом пишет РИА Новости.
«Во время разговора по телефону с Гросси я официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на Украине… Он согласился... Нам нечего скрывать», – сообщил украинский министр.
По его словам, речь идет о заявлениях российской стороны о разрабатываемой Украиной «грязной бомбе».
Ранее сообщалось, что Украина готовит провокации на территории страны с применением маломощного ядерного боеприпаса. Предполагается, что в последствии обвинят Москву в применении оружия массового поражения. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже сделал предупреждение оборонному ведомству Великобритании о возможной провокации Украины.