На Украине начались аварийные отключения электричества

Аварийные отключения электроэнергии начались в городе Хмельницком и в Черкасской области Украины. Это связано с нарушением работы объектов электросети, а также из-за сильной нагрузки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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«На Черкащине начато аварийное отключение электроэнергии. Не путайте с плановыми отключениями, о которых можно проинформировать заранее», - написал он.

Табурец подчеркнул, что график аварийных отключений – это не список населенных пунктов с точным временем отключения и продолжительностью. Речь идет о списке, где указаны линии электропередач с мощностью по каждой. Такой перечень применяется при внезапном нарушении режима работы объектов электроэнергетики.

Также глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Гамалий сообщил, что энергосеть не выдерживает нагрузки в регионе. Он подчеркнул, что в некоторых микрорайонах города Хмельницкого наблюдаются аварийные отключения электроснабжения.