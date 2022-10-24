На Украине начались аварийные отключения электричества

Аварийные отключения электроэнергии начались в городе Хмельницком и в Черкасской области Украины. Это связано с нарушением работы объектов электросети, а также из-за сильной нагрузки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
«На Черкащине начато аварийное отключение электроэнергии. Не путайте с плановыми отключениями, о которых можно проинформировать заранее», - написал он.
Табурец подчеркнул, что график аварийных отключений – это не список населенных пунктов с точным временем отключения и продолжительностью. Речь идет о списке, где указаны линии электропередач с мощностью по каждой. Такой перечень применяется при внезапном нарушении режима работы объектов электроэнергетики.
Также глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Гамалий сообщил, что энергосеть не выдерживает нагрузки в регионе. Он подчеркнул, что в некоторых микрорайонах города Хмельницкого наблюдаются аварийные отключения электроснабжения.
Ранее электроэнергия отключалась в ряде районов Киева и Киевской области. При этом делалась отсылка к графику веерных отключений электричества, согласно которому свет в некоторых районах должен был пропасть в 20:00.