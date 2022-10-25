Президент Раиси обвинил США в информационном терроризме

Власти США понимают, что санкции не оказывают необходимого эффекта, и начали использовать другие методы. Об этом РИА Новости заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

Фото: Iran's President Website / WANA / Reuters Iran's President Website / WANA / Reuters

Глава иранского государства обвинил Соединенные Штаты в использовании информационного терроризма. «Информационный терроризм — это главная беда», — заявил он.

По мнению Раиси, протесты в Иране организовал именно Вашингтон.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после смерти Махсы Амини. Девушку в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Амини, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней пациентка скончалась, не приходя в сознание.