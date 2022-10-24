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24 минуты назад

Байден признал беспокойство общественности о его здоровье

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден, планирующий переизбраться на второй срок, признал, что избиратели имеют право на беспокойство о его здоровье, характерное в отношении людей его возраста. Об этом политик заявил в интервью для MSNBC.

Байден признал беспокойство общественности о его здоровье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Замедляюсь ли я? Теряю ли я прежний темп? (...) Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть», — отметил американский лидер в ходе разговора.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News Дэн Бонджино назвал президента США королем хаоса. Телеведущий обратил внимание, что за первый срок президентства Байдена в Соединенных Штатах упали показатели образования, а страна вышла на рекордные отметки по количеству смертей от передозировки наркотиков.

В мире,Джозеф Байден,
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