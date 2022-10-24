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39 минут назад

"Печальное зрелище": водная катастрофа в США

Александр Котлеткин

Одна из главных водных артерий США река Миссисипи рекордно обмелела. Из-за сильнейшей засухи уровень воды снизился настолько, что практически остановилось движение барж с сельхозпродукцией и сталью. Об этом сообщает РИА Новости.

1/15 Один их прогулочных пароходов на реке Миссисипи, 21 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
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2/15 Одна из барж на реке Миссисипи, 21 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
3/15 Низкий уровень воды из-за засухи в реке Миссисипи в США затрудняет судоходство, 22 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
4/15 Дети играют на реке Миссисипи в Мемфисе, 21 октября 2022 года
Фото: Zuma\TACC
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5/15 Стоянка барж на реке Миссисипи, 22 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
6/15 Лодки для пристани на реке Миссисипи в Мемфисе, 21 октября 2022 года
Фото: Zuma\TACC
7/15 Буксир на берегу реки Миссисипи в порту Виксбург, 22 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
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8/15 Дома и лодки на озере Маккеллар, впадающем в реку Миссисипи, 21 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
9/15 Вода в реке Миссисипи достигла рекордно низкого уровня, 21 октября 2022 года
Фото: Zuma\TACC
10/15 Стоянка барж на реке Миссисипи, 22 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
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11/15 Один их прогулочных пароходов на реке Миссисипи, 21 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
12/15 Река Вулф, впадающая в Миссисипи, 21 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
13/15 Озеро МакКеллар, впадающее в реку Миссисипи, 21 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
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14/15 Низкий уровень воды из-за засухи в реке Миссисипи в США затрудняет судоходство, 22 октября 2022 года
Фото: EPA\TACC
15/15 Прогулочный пароход на реке Миссисипи в Мемфисе, 21 октября 2022 года
Фото: Zuma\TACC

"Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5—6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне", - рассказал корреспондент телеканала Морган Чески.

Миссисипи — крупнейшей речная артерия в Северной Америке. Река течёт в южном направлении и достигает длины в 3770 километров, заканчиваясь обширной дельтой в Мексиканском заливе. Миссисипи протекает по территории 10 штатов, а её бассейн охватывает 31 штат от Скалистых гор до горной системы Аппалачи. Благодаря реке функционирует отрасль грузоперевозок объемом 12,6 миллиарда долларов, которая создает десятки тысяч рабочих мест. Речные баржи перевозят по Миссисипи 60 процентов всего зерна, экспортируемого из США. Сообщается, что из-за низкого уровня воды сейчас простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.

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