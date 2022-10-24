"Печальное зрелище": водная катастрофа в США

"Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5—6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне", - рассказал корреспондент телеканала Морган Чески.

Миссисипи — крупнейшей речная артерия в Северной Америке. Река течёт в южном направлении и достигает длины в 3770 километров, заканчиваясь обширной дельтой в Мексиканском заливе. Миссисипи протекает по территории 10 штатов, а её бассейн охватывает 31 штат от Скалистых гор до горной системы Аппалачи. Благодаря реке функционирует отрасль грузоперевозок объемом 12,6 миллиарда долларов, которая создает десятки тысяч рабочих мест. Речные баржи перевозят по Миссисипи 60 процентов всего зерна, экспортируемого из США. Сообщается, что из-за низкого уровня воды сейчас простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.